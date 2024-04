Ucrânia faz ataque kamikaze com avião para explodir fábrica na Rússia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ucrânia realizou um ataque kamikaze com um avião sem piloto em uma região industrial no Tartaristão, território da República da Rússia, nesta terça-feira (2).

O ataque visava explodir uma planta de montagem de drones russos. "Foi uma operação do serviço de inteligência ucraniano contra uma empresa de drones Shahed. Foram infligidos danos significativos ao local", disse uma fonte do ministério da Defesa da Ucrânia à agência de notícias AFP.

Avião foi modificado para realizar o ataque sem a necessidade de um piloto. 13 pessoas dicaram feridas em decorrência da explosão, segundo informaram autoridades russas.

Rússia quer "eliminar" ataques ucranianos. Em resposta à nova investida de Kiev contra seu território, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que o exército russo está se "esforçando para minimizar e eliminar completamente" os ataques da Ucrânia.

Desde o início da guerra em 2022, a Ucrânia tem realizado ataques em indústrias russas, mas geralmente usa drones. Outras áreas visadas por Kiev no território adversário são ferrovias e refinarias.

Também foram registrados ataques com drones nesta terça-feira (2) em fábricas de Yelábuga e Nizhnekamsk no Tartaristão. Os ataques "não causaram danos graves nem afetaram o funcionamento dessas fábricas", segundo o serviço de imprensa da região em um canal no Telegram.

Próximo à Yelábuga fica uma zona que abriga fábricas química, de engenharia mecânica e metalúrgica. Em Nizhnekmask fica uma importante refinaria de petróleo.