Filho de Lula rompe silêncio após denúncia de violência psicológica

O filho mais novo do ex-presidente Lula, Luís Claudio Lula da Silva, de 39 anos, se manifestou na noite desta terça-feira, 2, sobre a acusação de agressão feita por uma ex-namorada.

Sua defesa classificou as declarações da mulher como "fantasiosas" e insinuou que ela poderia ter cometido crimes.

"A Advogada de Luís Claudio Lula da Silva tomou conhecimento das declarações fantasiosas atribuídas ao nosso cliente pela médica, as quais consideramos inverídicas e fantasiosas. Tais mentiras podem configurar crimes de calúnia, injúria e difamação, além de ensejarem reparação por danos morais. Portanto, medidas legais cabíveis serão adotadas", declarou a advogada Carmen Silva Costa Ramos Tannuri.

A denúncia da ex-namorada foi inicialmente divulgada pelo portal Metrópoles e confirmada pelo Terra com a própria ex-companheira de Luís Claudio.

Segundo ela, após descobrir mais de 30 traições no celular do ex, os dois se envolveram em uma discussão, chegando a uma espécie de luta corporal pela posse do telefone. No entanto, ela afirma que não houve agressão física.

“Tenho áudios dele confirmando as traições. Tenho mensagens de texto que registram tudo. Ele chegava em casa com presentes que ganhava das amantes e colocava tudo na mesa, com as cartas, para que eu olhasse”, diz Natália, ao Radar da Revista Veja

“Ele falava: ‘traí mesmo, traí mesmo. Você não é psiquiatra? Por que você está triste assim? Levanta. Você não é psiquiatra? Por que está de cama desse jeito, por que está sofrendo desse jeito? Aconteceu. E aí?'”, diz Natália.

“Depois da infidelidade, quando ele ficou pedindo para voltar e eu não voltei. Foi aí que atacou a ira dele, porque ele tem aquele ego do filho do presidente. ‘Como assim? Ninguém fala não pra mim. Como você não vai voltar comigo? Como você tá falando pra mim que não vai me perdoar? Como você está pedindo para eu sair de casa? Foi aí que ele ficou totalmente irado. Aí começou a me chamar de puta, vagabunda, colocar presente de mulher em cima da mesa. Aí começaram todas as provocações. Do tipo: ‘você não vai me perdoar, então aguente’”, contou Natália ao Radar

"É a violência psicológica que me afeta. Isso é o que me machuca", afirmou.

A mulher relata que os dois não estão mais juntos desde que ela descobriu as infidelidades, e que Luís Claudio assumiu o relacionamento com uma de suas amantes.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que a mulher, de 29 anos, registrou um boletim de ocorrência contra seu companheiro, de 39 anos, listando os crimes de violência doméstica, ameaça, vias de fato, violência psicológica contra a mulher e injúria. A denúncia foi feita na Delegacia da Mulher Online.

"As ações teriam ocorrido a partir de janeiro deste ano. As investigações foram encaminhadas para a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DMM), que segue com as diligências para esclarecer os fatos", acrescenta a pasta.





