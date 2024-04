Influenciador perde mãe afogada e irmã está desaparecida

A mãe do influenciador digital Dario Maciel, conhecido como Dariozin, faleceu afogada na última terça-feira (2). O incidente aconteceu em um rio em Limoeiro do Norte, no interior do Ceará. A irmã de Dario, de 15 anos, também se afogou durante o incidente e está desaparecida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e conseguiu localizar o corpo da mãe de Dario. As buscas pela adolescente foram suspensas ao anoitecer, mas serão retomadas na manhã de quarta-feira (3).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, mãe e filha foram arrastadas pela correnteza do rio. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte para investigação do caso.

Leia Também: Brasileiro de 42 anos morre após colidir com paraquedista em salto nos EUA