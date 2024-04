Calor em São Paulo pode chegar aos 30°C nesta quarta-feira (3)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo com a previsão de temperaturas mais amenas ao longo de abril, a cidade de São Paulo pode ver os termômetros chegarem e até mesmo passarem dos 30°C nesta quarta-feira (3). A tendência é de aumento ao longo da semana, que termina com pancadas de chuva e um breve alívio no calor no sábado (6).

As mínimas devem ficar entre 18°C e 19°C, e as máximas, na casa dos 31°C na quinta-feira (4), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Após o fim do verão, a iluminação do sol começa a aparecer mais tarde, o que mantém o tempo fechado durante as manhãs. Mas o calor continua, e pode chegar a máximas perto dos 32°C na sexta-feira, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Já a umidade do ar costuma ser reforçada na capital paulista pela chegada da brisa marítima, que aumenta a nebulosidade. Mas segundo o CGE, não há previsão de chuva para quarta ou quinta.

As pancadas de chuva, segundo o Inmet, podem acontecer no sábado (6), dia com muita umidade e nebulosidade na capital. A previsão de máxima cai para 28°C, e a mínima fica em 16°C. Segundo a Climatempo, há chance de pancadas de chuva já na sexta-feira.

O clima ameno deve ser interrompido, de acordo com a empresa de meteorologia, entre domingo (7) e segunda-feira (8), com máximas previstas de 27°C e 30°C. Na quarta-feira (10), a previsão de máximas cai a 23°C, com chance de pancadas de chuva.

Para abril, a previsão do CGE é de chuvas e temperaturas dentro ou ligeiramente acima das médias históricas. A amostragem indica a expectativa de 63,7 mm de média de chuva na capital paulista, com a temperatura mínima média de 17,2°C e a máxima média de 26,2°C.

Em março, as chuvas ficaram acima da média histórica para a capital, segundo boletim meteorológico do Inmet divulgado na última segunda-feira.

O volume acumulado de chuva em março, segundo as medições na estação meteorológica convencional do Mirante de Santana, foi de 283,5 mm, 54,4 mm (24%) acima da Normal Climatológica (1991 a 2020), que é 229,1 mm.

Desde dezembro, março foi o primeiro mês em que a chuva total mensal superou a média.

