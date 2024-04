Britânico suspeito de furtar ex resiste à prisão no ES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem suspeito de ter furtado e agredido a ex-namorada resistiu à prisão dizendo aos policiais para considerarem sua 'raça', em Vitória.

O britânico de 36 anos disse aos policiais militares, em inglês, para que olhassem a sua ''raça''. A prisão ocorreu na terça-feira (2), no bairro Jardim Camburi após uma denúncia da ex-namorada dele.

Ele ainda falou que não poderia ser preso porque os agentes eram brasileiros. O homem também empurrou, chutou e xingou a equipe.

A ex-namorada, de 28 anos, relatou ter tido o carro furtado pelo britânico, além de ter sido agredida com socos. A polícia encontrou o veículo da vítima abandonado em uma rua após um acidente. Os documentos do homem estavam dentro do carro.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Ele foi autuado em flagrante por vias de fato, ameaça e injúria na forma da Lei Maria da Penha. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem no complexo penitenciário de Viana.