Homem com epilepsia passa mal e morre ao ser atacado pelo próprio cão

O tutor de um cachorro da raça pitbull morreu após ter sido atacado pelo cão4 no bairro Jardim Europa, em Mogi Mirim, São Paulo, na manhã deste domingo (14).

Um guarda municipal, vizinho da vítima, matou o animal com um tiro ao tentar prestar socorro.

O óbito da vítima, um homem de 31 anos que sofria de ataques epiléticos, foi constatado no local pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim. Segundo a corporação, a vítima sofreu uma hemorragia intensa por conta do ferimento na garganta causado pelo cão.

Ainda conforme os Bombeiros, a esposa da vítima e dois filhos estavam na casa no momento do ataque do pitbull. Os familiares relatam à Polícia Militar que o homem tomava remédio controlado e teve uma convulsão no quintal da casa localizada na Rua Cláudio dos Santos.

O guarda municipal, vizinho da família, escutou os gritos e pulou no quintal da residência. Para conter o animal, o guarda atirou e matou o pitbull.

