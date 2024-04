Jovem morre afogado em festa rave no RJ; família fala em negligência

Um jovem de 28 anos, identificado como Lucas Dantas de Assis, morreu afogado na piscina de uma festa rave realizada em um sítio em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último domingo (14). Familiares de Lucas, que trabalhava como motorista de aplicativo e já foi sargento do Exército, alegam negligência por parte da organização do evento e só ter tomado conhecimento da morte pelas redes sociais.

Segundo informações de amigos, Lucas teria passado cerca de 20 minutos submerso na piscina sem que ninguém percebesse sua situação. O jovem foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Pedro II, onde não resistiu aos ferimentos.

Família denuncia negligência:

A família de Lucas afirma que a organização da festa não prestou o devido socorro à vítima e que só tomaram conhecimento da morte pelas redes sociais. "A gente só soube da morte dele por um amigo que viu no Facebook", disse um familiar ao portal de notícias [Nome do Portal de Notícias]. "A gente quer saber como isso aconteceu, quem estava lá, por que ninguém fez nada."

Organização se defende:

Em nota oficial, a organização da festa Terratronic se defendeu das acusações de negligência e afirmou que Lucas ainda apresentava sinais vitais quando foi encontrado na piscina. O evento informou que o jovem foi socorrido e levado pela UTI móvel para o hospital.

Ainda em nota, a organização afirmou ter toda a documentação e alvarás exigidos pela legislação, além de ter contado com uma equipe de segurança completa durante o evento, incluindo guarda-vidas, brigadistas, posto médico, ambulância, médico, enfermeiro e seguranças.

O corpo de Lucas foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), que confirmou a morte por afogamento. A Polícia Civil investiga o caso para determinar as responsabilidades pela morte do jovem.