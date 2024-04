Criança é baleada durante operação da PM em Paraisópolis, na zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma criança de 7 anos foi atingida por um disparo na manhã desta quarta-feira (17) enquanto seguia para a escola, em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo.

De acordo com uma liderança comunitária, havia uma operação da Polícia Militar na comunidade no momento em que a criança foi atingida. O caso foi por volta das 7h50.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública), afirma que policiais militares faziam patrulhamento na comunidade de Paraisópolis, na manhã desta quarta-feira, quando foram recebidos a tiros por criminosos na Viela Passarino.

"Os policiais intervieram e os suspeitos fugiram. Após a ação, foi constatado que uma criança estava com um ferimento na cabeça. Ela foi socorrida e transferida ao Hospital Campo Limpo, onde está consciente e sob cuidados médicos", afirma em nota.

A criança teria 5 anos, de acordo as informações iniciais, e passava pela rua Ernest Renan, quando foi atingida pelo disparo na cabeça. Ainda não se sabe de onde partiu o tiro que a atingiu.

A vítima foi levada pelos militares para a AMA Paraisópolis e depois transferida para o Hospital do Campo Limpo.

Todas as circunstâncias dos fatos, de acordo com a pasta da segurança, estão sendo apuradas para investigar a origem do ferimento da criança. O caso será registrado no 89º DP (Portal do Morumbi).

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o estado de saúde da criança é estável e ela está recebendo todos os cuidados necessários.

A Ouvidoria afirmou ter aberto um procedimento requisitando informações à Corregedoria sobre a ocorrência.

A liderança comunitária afirmou que há dias a PM faz operações na comunidade. A corporação está atrás de drogas.

Na sexta (12), uma ação da PM na favela resultou na apreensão de 419 kg de cocaína. As drogas estavam em um imóvel na rua Melchior Giola, na altura da Viela Céu Azul.

Segundo o boletim de ocorrência, além da cocaína foram apreendidos 35 litros de lança-perfume, um fogão, uma balança de precisão e dois cadernos contendo a contabilidade do tráfico.

Conforme a corporação, o cão da PM Colt, ao passar por uma viela, demonstrou mudança de comportamento indicando uma casa aparentemente abandonada. Um policial então entrou no imóvel e encontrou diversos sacos plásticos com um pó branco em seu interior.

O documento menciona que a PM acionou o delegado de plantão do 89º DP (Portal do Morumbi), que dispensou a perícia no local. A droga foi levada pelos policiais militares para a própria delegacia.