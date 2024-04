Ônibus capota em ribanceira e deixa 7 mortos em MG

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Sete pessoas morreram e ao menos 15 ficaram feridas em um acidente de ônibus na madrugada desta quarta-feira (17), na região do vale do rio Doce, em Minas Gerais.

Os mortos são cinco mulheres e dois homens, com idades entre 40 e 70 anos. Entre os feridos há três menores de idade, incluindo uma criança de oito anos filha de uma passageira que morreu no acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus de turismo trafegava na rodovia MGC-120 quando capotou e caiu em uma ribanceira em um ponto conhecido como curva do Bambu, entre as cidades de São João Evangelista e São Pedro do Suaçuí.

Os feridos foram encaminhados ao hospital de São João Evangelista. Dois deles chegaram à unidade em estado grave.

Um caminhão-guincho vindo de Guanhães era aguardado no começo da manhã para fazer o destombamento do ônibus e possibilitar a retirada dos corpos, que serão encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade.

O ônibus saiu de Belo Horizonte na noite de terça-feira (16) e tinha como destino o município de Capelinha, no vale do Jequitinhonha. O veículo transportava 25 passageiros no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h desta quarta para atender ao chamado que alertou para a presença de pessoas feridas nas margens da rodovia. Participaram do resgate bombeiros de São João Evangelista e Guanhães, Samu e Polícia Militar Rodoviária.

A Polícia Civil de Minas Gerais afirmou investiga as causas e circunstâncias do acidente.

Segundo informações preliminares, o ônibus estava regularizado e tinha autorização para transporte intermunicipal.