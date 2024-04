Pacaembu cancela show de Roberto Carlos depois de ameaça de interdição pela Prefeitura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Allegra Pacaembu resolveu cancelar o show de Roberto Carlos previsto para a noite desta sexta-feira (19). A desistência ocorre após a Prefeitura de São Paulo vetar a realização da apresentação por causa de irregularidades.

"A Concessionária Allegra Pacaembu e a Four Even, no intuito de cumprir as determinações da Prefeitura de São Paulo, informam que o show que seria realizado na data de hoje, 19 de abril de 2024, com o cantor Roberto Carlos, não será realizado.

Mais informações sobre uma eventual nova data para o show, serão disponibilizadas nos canais oficiais da produtora do evento e da concessionária."