Égua é resgatada após dez dias presa em apartamento no Rio Grande do Sul

Na noite de terça-feira, 14, o Corpo de Bombeiros resgatou uma égua presa no terceiro andar de um prédio em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul. O proprietário do imóvel solicitou a ajuda dos bombeiros, informando que o animal estava preso no local há 10 dias.

A major Josiane Teloeken, do Corpo de Bombeiros, detalhou que o resgate envolveu o uso de uma técnica de "salvamento nas alturas". A égua foi erguida por uma espécie de tirolesa e levada em segurança até um barco. O destino final do animal ainda não foi divulgado.

A major explicou que os bombeiros, acompanhados de veterinários, determinaram que a retirada era urgente devido à fragilidade da égua, que poderia morrer se permanecesse no local. As condições de alagamento haviam impossibilitado um resgate anterior.

O resgate foi realizado por duas equipes especializadas, compostas por militares do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

Dirceu Matias, dono da égua, relatou que inicialmente colocou o animal no segundo andar do prédio, mas teve que transferi-lo para o terceiro andar à medida que a água subia. Ele mora em uma chácara em frente ao prédio e tem autorização do proprietário para abrigar seus animais lá. Dois bois também estavam no edifício, mas já haviam sido resgatados.