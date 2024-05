Filho de vereador é preso por levar droga em ambulância de prefeitura em GO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O filho de um vereador de Fazenda Nova (GO) foi preso por suspeita de transportar drogas em uma ambulância da prefeitura da cidade. Paulo Henrique Pereira dos Santos, 23, foi flagrado transportando 11 tabletes de maconha.

A droga estava enrolada em um lençol do Hospital Municipal de Fazenda Nova, segundo informações da Polícia Militar de Goiás.

O suspeito é filho do vereador Gaguinho (PSDB) e tinha cargo comissionado na prefeitura. Paulo Henrique foi preso em flagrante na quarta-feira (22), após uma denúncia anônima.

Segundo a Polícia Civil de Goiás, a droga seria vendida e o suspeito usava a ambulância para não levantar suspeitas. Essa não teria sido a primeira vez que ele teria usado o veículo para o tráfico de drogas, conforme a investigação.

Em nota, a Câmara Municipal de Fazenda Nova disse "repudiar veementemente" o ocorrido e não compactuar "com ilegalidades praticadas por qualquer pessoa que seja".

"Por fim, prestamos a nossa solidariedade ao vereador e colega Gaguinho e sua família. Contudo, esperamos que as medidas cabíveis e necessárias sejam aplicadas pelas autoridades competentes, reforçando nosso respeito pela Polícia Militar do Estado de Goiás, bem como pelas decisões proferidas pelo Poder Judiciário", escreveu.

Paulo Henrique foi encaminhado à Central de Flagrantres de Goiânia e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do jovem. A reportagem tentou contato com o vereador Gaguinho, mas não conseguiu. O espaço segue aberto para manifestação.