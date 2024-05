Guardas civis são forçados a respirar gás lacrimogêneo durante curso em GO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Guardas Civis foram forçados a respirar gás lacrimogêneo durante treinamento da corporação de Caldas Novas (GO).

Treinamento foi gravado e compartilhado nas redes sociais pelo instrutor do curso. Nas imagens, é possível ver os guardas abraçados em um círculo, enquanto recebem a ordem para "manterem" a posição após o gás ser liberado. O curso de formação foi realizado em Goiânia, na segunda-feira (20), segundo a SSM (Superintendência Municipal de Segurança e Mobilidade) de Caldas Novas.

Pouco tempo após serem expostos ao produto, alguns guardas não suportam e saem da "formação", enquanto outros começam a tossir. O instrutor anda ao redor do círculo e é possível ouvir palavras de ordem como "mantém", "segura" e "padrão".

Ministério Público de Goiás vai investigar o caso. Em nota, o órgão disse ter encaminhado denúncia para a 5º Promotoria de Justiça de Caldas. O MPGO ressaltou que a investigação vai apurar os fatos e, eventualmente, adotar "providências cabíveis" se ficar comprovada irregularidades ou danos à saúde dos guardas.

Prefeitura de Caldas Novas defendeu o treinamento, afirmou ser uma prática "comum" e que não trouxe riscos à integridade dos servidores. "[O curso segue] rigorosamente os padrões de segurança estabelecidos e é uma prática comum em treinamentos de forças de segurança em todo o mundo".

O gás lacrimogêneo não é potencialmente letal ao ser humano, entretanto, causa forte irritação às vias aéreas e aos olhos. O produto é comumente usado para repelir multidões durante manifestações e grandes eventos.

VEJA A ÍNTEGRA DA NOTA DA PREFEITURA DE CALDAS NOVAS:

A Superintendência Municipal de Segurança e Mobilidade - SSM, por meio da Guarda Municipal de Caldas Novas, em razão de alguns questionamentos sobre a "utilização de gás lacrimogêneo em treinamento", vem a público esclarecer que:

O treinamento com gás lacrimogêneo segue rigorosamente os padrões de segurança estabelecidos, e é uma prática comum em treinamentos de forças de segurança em todo o Mundo. Asseguramos, portanto, que o procedimento em questão, não colocou em risco a integridade física dos servidores públicos, sendo uma etapa importante na preparação para situações reais de campo.Ademais, enfatizamos que não houve qualquer relato de intercorrências ou complicações decorrentes do treinamento. A saúde e o bem-estar dos nossos agentes são de absoluta prioridade para a instituição, e todas as medidas preventivas são tomadas visando garantir um ambiente de treinamento seguro e controlado."