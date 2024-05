Vereador é morto a tiros em cidade no interior do Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vereador de Paty do Alferes (RJ), cidade a cerca de 145 km da capital fluminense, morreu após ser baleado na tarde desta quinta-feira (23).

Juliano Balbino de Melo (PSC) foi baleado por dois suspeitos em uma moto. O caso ocorreu em frente a uma padaria na avenida Antão Bernardes, no bairro Goiabal.

Juliano, junto com sua esposa e seu sogro, estacionou o carro em frente ao comércio. A mulher teria descido para fazer as compras, enquanto ele e o idoso aguardavam no veículo, informou o dono da padaria ao UOL.

Os dois homens teriam feito três disparos contra o vereador. Em seguida, voltaram e deram mais dois tiros. A vítima foi levada para uma unidade de saúde, mas não sobreviveu. A esposa, tendo visto o que ocorreu, começou a passar mal dentro do estabelecimento.

Os suspeitos fugiram com a moto em seguida. O caso é investigado pela 96ª DP, em Miguel Pereira. Os suspeitos ainda não foram identificados e localizados.

A Câmara Municipal de Paty do Alferes publicou uma nota de pesar.'' É com profunda tristeza, pesar e coração dilacerado que a Câmara comunica o falecimento do vereador''. ''Este brutal assassinato é um triste reflexo da crescente violência política em nosso país'', escreveu um amigo do parlamentar nas redes sociais.

