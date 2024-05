Favoritos dos ladrões: ranking dos carros mais roubados ou furtados de SP

Os casos de furtos e roubos de carros e comerciais leves na capital e na Região Metropolitana de São Paulo diminuíram 11,2% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O levantamento, realizado pela empresa de rastreamento veicular Ituran e divulgado pelo UOL Carros, baseia-se nos dados mais recentes da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Segundo o estudo, foram registradas 18.961 ocorrências nos primeiros três meses de 2024, em comparação com 21.354 no mesmo período de 2023.

No primeiro trimestre de 2024, os furtos representaram 79,89% das ocorrências, enquanto os roubos, que envolvem violência ou ameaça, corresponderam a 20,11%. Na cidade de São Paulo, a redução foi de 3,27%, com 8.858 casos registrados de janeiro a março de 2024, contra 9.158 no mesmo período do ano anterior. A capital paulista continua sendo a cidade com o maior número de ocorrências no estado.

Outras cidades da região também apresentaram números significativos, embora menores que os da capital. Santo André teve 956 casos, seguida por Campinas com 829, Guarulhos com 825 e São Bernardo do Campo com 572 ocorrências. Esses dados reforçam a tendência de queda nos índices de furtos e roubos de veículos na região metropolitana de São Paulo.

Veja a lista:

1 - Volkswagen Gol

1.342 roubos ou furtos de janeiro a março de 2024

Queda de 17% em relação a igual período de 2023

2 - Chevrolet Onix

885 roubos ou furtos de janeiro a março de 2024

Queda de 15,9% em relação a igual período de 2023

3 - Fiat Uno

868 roubos ou furtos de janeiro a março de 2024

Queda de 27,4% em relação a igual período de 2023

4 - Hyundai HB20

864 roubos ou furtos de janeiro a março de 2024

Queda de 3,2% em relação a igual período de 2023

5 - Chevrolet Corsa

847 roubos ou furtos de janeiro a março de 2024

Queda de 9,1% em relação a igual período de 2023

6 - Fiat Palio

720 roubos ou furtos de janeiro a março de 2024

Queda de 2,2% em relação a igual período de 2023

7 - Ford Ka

573 roubos ou furtos de janeiro a março de 2024

Queda de 26,8% em relação a igual período de 2023

8 - Fiat Argo

522 roubos ou furtos de janeiro a março de 2024

Alta de 13,7% em relação a igual período de 2023

9 - Fiat Strada

462 roubos ou furtos de janeiro a fevereiro de 2024

Sem dados de 2023 para comparação

10 - Volkswagen Fox

451 roubos ou furtos de janeiro a março de 2024

Queda de 26,2% em relação a igual período de 2023