Nível do Guaíba segue acima dos 4 metros neste sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um dia em que os moradores da região metropolitana de Porto Alegre reviveram o caos provocado pela enchente do Guaíba, por causa da chuva que retornou à cidade, o nível segue acima dos 4 metros na manhã deste sábado (25). Chegou a 4,16 metros às 6h15 no cais Mauá.

A previsão indica cheia duradoura, com manutenção dos níveis elevados nos próximos dias, segundo o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

O cenário mostra que os níveis devem oscilar em torno da marca dos 4 metros e devem ocorrer elevações em consequência dos ventos previstos e chuvas, previstos para a próxima semana.

O lago Guaíba atingiu o nível de 5,33 metros no último dia 2, superando o recorde histórico de 4,76 metros da enchente de 1941. Desde então, as águas estavam baixando lenta e constantemente, mas nesta sexta-feira (24) houve o repique.

A Prefeitura de Porto Alegre determinou que as equipes de atendimento sigam mobilizadas para enfrentar os danos causados pela enchente e no atendimento aos abrigados.

A Defesa Civil Municipal também está de prontidão devido aos alertas para possibilidade de deslizamentos de terra e de rajada de vento.

Leia Também: Avião da TAP deve levar 100 toneladas de donativos para Rio Grande do Sul