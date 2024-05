Voluntário que se acidentou ao ajudar vítimas no RS morre após 18 dias

O voluntário Adroaldo Gabana, de 39 anos, faleceu neste fim de semana após sofrer um traumatismo craniano e passar 18 dias internado. A Prefeitura de Ciríaco (RS), cidade onde Adroaldo residia, confirmou a notícia.

"A Prefeitura Municipal se solidariza com os familiares de Adroaldo Gabana e agradece pela sua contribuição ao esporte do município", disse a nota publicada nas redes sociais neste domingo, 26.

Adroaldo foi hospitalizado no dia 8 de maio após sofrer um grave acidente enquanto ajudava vítimas da enchente na cidade de Muçum, a 152 km de Porto Alegre. Ele caiu, bateu a cabeça e sofreu um traumatismo craniano severo. Desde então, estava internado em estado grave no Hospital Bruno Born (HBB), em Lajeado. Segundo o jornal Zero Hora, a causa da morte foi encefálica.

Adroaldo deixa a esposa e uma filha de 7 anos.

A Prefeitura de Muçum, onde o acidente aconteceu, também emitiu uma nota de pesar, destacando que Adroaldo "será sempre lembrado pela sua bondade e generosidade com nosso município e pelos seus serviços prestados em apoio a todo Rio Grande do Sul. Ele nos deixa um lindo legado de amor e solidariedade".





