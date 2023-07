Caio Castro protagoniza filme sobre história do brasileiro que atravessou as Américas a cavalo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois das gravações de "Todas as Flores", da Globo, Caio Castro bem que tentou dar um tempo na carreira artística para se dedicar automobilismo, mas ele não resistiu ao convite de uma co-produção entre o Canadá e Brasil.

O ator é o protagonista de "Cavaleiro das Américas", um longa baseado no livro "Long Ride Home", que relata a jornada de Filipe Masetti, caubói brasileiro criado no exterior e, após ser deportado do Canadá, viajou 12 países a cavalo até retornar ao Brasil.

''Conheci o Filipe em 2016, ele foi uma referência para mim, quando decidi fazer uma expedição pela América Central, naquela época ele já tinha me falado que a história dele iria virar filme e me chamou para participar!", contou o ator, em nota divulgada pela assessoria de imprensa nesta terça-feira (18).

Caio afirmou que vai conciliar suas atividades como piloto na Copa Truck com as filmagens do projeto. No domingo, 3 de julho, ele cruzou a linha de chegada em segundo lugar na etapa de Cascavel, no Paraná. O ator ficou apenas atrás de sua colega de equipe na ASG Motorsport, Bia Figueiredo. "Apesar de estar 100% focado no automobilismo este ano, a história de vida dele vai muito além de um trabalho para mim. De alguma forma, estamos conectados espiritualmente", ressaltou.

O longa é uma produção das canadenses Mythic Productions Inc e Farpoint Films Inc com a brasileira Dodô Filmes. A previsão de estreia é no primeiro semestre de 2024.

