Após 22 anos de briga judicial, Denílson e Belo podem estrelar comercial de cervejaria juntos

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Feitas as pazes depois de uma briga na Justiça que durou 22 anos, o ex-jogador Denílson e o pagodeiro Belo agora podem faturar com o encerramento da pendenga judicial. Empresas estão procurando os dois para promoverem o primeiro encontro público entre as partes em uma peça publicitária.

Uma delas é a Brahma, marca de cerveja da Ambev, maior empresa de bebidas do Brasil. A ideia é que no comercial ambos mostrem como uma boa cerveja pode resolver até a maior das brigas. Uma empresa do ramo de apostas também entrou no jogo e se mostrou interessada em tê-los como garotos-propaganda.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Denílson confirma que existem marcas interessadas em tê-los em alguma publicidade, e que "tudo está sendo avaliado com cautela" pelo apresentador da Band. A reportagem não conseguiu contato com os representantes de Belo.

Denílson e Belo resolveram a briga judicial e assinaram um acordo milionário após mais de duas décadas de imbróglio. Os dois se estranhavam desde que o então atleta, na época no Betis, da Espanha, comprou os direitos da banda Soweto, e Belo, o então vocalista, pediu para sair do grupo, sendo processado pelo futebolista por danos morais.

Na ação, Denílson argumentou que Belo deixou a banda sem pagar indenização. Denílson anunciou o fim da briga na semana passada, e disse estar feliz com o encerramento do problema.

"Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente. Acabou!", escreveu, nas redes sociais.