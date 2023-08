Bruna Marquezine diz que barreira do idioma a faz se sentir 'limitada'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há um dia do lançamento de "Besouro Azul" nos cinemas, Bruna Marquezine trouxe à tona algumas inseguranças que sentiu durante as filmagens. Em conversa com o colega de elenco Xolo Maridueña, a atriz afirmou que a barreira do idioma foi um empecilho que mexeu com ela.

"Eu me sinto limitada quando falo inglês. Estou sendo eu mesma, mas uma versão menos interessante, porque às vezes eu sinto que não consigo me expressar como me expresso em português. Em português eu sou mais legal, mais rápida e mais engraçada. Em inglês, às vezes, demoro um pouco para me comunicar", contou ela no podcast Lone Lobos.

No mesmo episódio, ela relembrou um encontro com celebridades de Hollywood e disse que foi elogiada por Selena Gomez. "Ela disse: 'Eu sabia que você era brasileira. Você tem aquela...' E ela usou uma palavra engraçada. Tipo: 'Você tem aquela...'" e Xolo completou: "Garra em você".

"Besouro Azul" estreia na próxima quinta-feira (17) e narra a história de Jaime Reyes, um adolescente mexicano que encontra um besouro alienígena e ganha uma armadura com superpoderes. O longa é do universo DC Comics.