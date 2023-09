Morre Rico Tavares, maquiador e amigo das celebridades, após três semanas internado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na manhã desta sexta-feira (15) o maquiador Ricardo Tavares, conhecido como Rico Tavares, por parada cardiorrespiratória. Ele estava internado há três semanas no Hospital Estadual Alberto Torres, no Rio de Janeiro, após ser atropelado em São Gonçalo, em 22 de agosto. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo pela Secretaria de Saúde do estado.

Na época, ele ficou desaparecido por dois dias e diversas famosas lideraram uma campanha nas redes sociais para localizá-lo. Rico foi encontrado já internado e em estado grave.

Ricardo era maquiador de famosas há 23 anos e conhecido no meio. Uma de suas melhores amigas, Danni Suzuki, pediu aos seguidores que torcessem por sua recuperação. Em seu perfil, há diversos registros de momentos ao lado do amigo.

Ele também era próximo de Paulo Gustavo, Regina Casé, Mariana Ximenes, Giovanna Lancelotti, Samanta Schmutz, Fernanda Paes Leme e Letícia Spiller, que maquiou para ensaios fotográficos.

"Nosso Ricardo querido partiu. Esse doce de amigo que durante tantos e tantos anos cuidou de mim como maquiador cuidava de toda minha família com esse carinho que nos emociona nestas fotos todas. Só lembranças cheias de ternura. São muitas memórias que vamos guardar para sempre em nossos corações", escreveu Regina no Instagram.