Luma de Oliveira vai ser avó pela primeira vez

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Luma de Oliveira, 58, será vovó pela primeira vez. O filho mais velho do seu casamento com Eike Batista, Thor, anunciou que a mulher está grávida de três meses. Os dois estão juntos há nove anos. Em postagens nas redes sociais, o empresário e mulher, Lunara, compartilharam a novidade.

"O momento mais feliz das nossas vidas! Obrigada a Deus e a todos que sempre torceram pelo nosso bem", começou Thor. Ele então prosseguiu na declaração: "Nossos corações estão transbordando de alegria e felicidade. Nosso amor transcende o tempo e até o extraordinário. Te amo até o fim dos dias e mais um pouco Lunara Campos", escreveu o filho de Luma.

Lunara também se pronunciou. "Quando os sonhos se tornam realidade... Vamos ser papais!!! Estamos explodindo de alegria!!! Depois de 9 anos de muito amor, nossa maior benção de Deus está a caminho!", comentou a influenciadora.

A reportagem entrou em contato com Luma, mas não obteve resposta. No início deste ano, ela foi convidada a desfilar pela Portela neste Carnaval, mas recusou o convite. A escola de Madureira completou 100 anos e homenageou personagens importantes de sua história no desfile.

