Flay diz que foi desrespeitada e maltratada em relacionamento com ex-noivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e ex-BBB Flayslane, mais conhecida como Flay, usou as redes sociais para desabafar com relação ao seu ex-noivo, o modelo Pedro Maia. Segundo ela, a relação acabou após ela ser "maltratada e desrespeitada" por ele. O relacionamento teria causado "infinitas crises de ansiedade" na artista, que afirma ter se sentido desprezada.

"Minha relação não acabou por eu ser da internet, mas por falta de respeito comigo e com as pessoas, entre outras coisas. Fiz de tudo para preservar as boas lembranças e um bom relacionamento mesmo depois do fim pelo meu filho e em consideração a todo o amor que dediquei a uma pessoa que não existe mais faz tempo", diz em trecho de comunicado no Instagram.

"Sempre fui respeitosa, ao mesmo tempo em que era desrespeitada. Lutei pela minha relação e não me envergonho disso, pois meu amor nunca foi falso. Tive infinitas crises de ansiedade, pedi ajuda e fui desprezada, mas decidi viver, mesmo muito ferida", emenda. Procurado, Pedro não respondeu.

Na sequência do relato, Flay diz querer que sua história sirva de incentivo "para quem está sendo desrespeitada dentro da própria casa" e "se enfiando num poço sem fundo, numa dependência emocional que o outro usa para chantagear e pisar ainda mais".

A ex-sister foi pedida em casamento pelo modelo durante sua festa de aniversário celebrada em outubro de 2021. Em determinado momento da comemoração, Maia subiu ao palco durante a apresentação, tirou uma aliança do bolso, se ajoelhou e fez o pedido.

"Casa comigo, meu amor? Eu te amo demais", disse ele na ocasião. Rapidamente ele recebeu uma resposta positiva e foi abraçado por ela. A cantora assumiu publicamente o namoro com Pedro em janeiro de 2021.

Leia Também: Músico Mingau tem melhora em seu quadro de saúde e sedação é retirada