Jojo Todynho se sente mal após bariátrica mas garante que não se arrepende

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, 26, revelou aos seguidores no Instagram que tem se sentido mal após fazer sua cirurgia bariátrica há um mês. Nos stories, a cantora disse que passou mal com náuseas e que isso tem sido frequente no dia a dia. Mas Jojo enfatiza que não se arrepende do procedimento.

"Gente, a vida de uma bariátrica não é fácil. Muita luta. Um negocinho [me enjooa]... Eu tô assim ultimamente, mas foi a melhor escolha que fiz na minha vida", garantiu.

Segundo Jojo, os vômitos acontecem sempre que ela come ovos mexidos.

"Toda vez tenho essa sensação e estou arrasada, porque vocês sabem que minha comida preferida é arroz, feijão, ovo e batata frita. Mas acho que é o ovo mexido, é algo mais específico", explicou.

Mas ela não perdeu o bom humor e brincou que não pode mais se inspirar em Gracyanne Barbosa, que revelou consumir 1200 ovos por mês.

"O ovo não pode sair da minha vida. Como eu vou virar dublê de Gracyanne?", disse.