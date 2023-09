Médico de Faustão diz que ele tem boa recuperação após fazer exames de rotina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faustão está tendo uma recuperação positiva, afirmou o médico Fernando Bacal, que trabalhou no transplante de coração do apresentador.

O comunicador foi internado no hospital Albert Einstein nesta segunda-feira, 18, oito dias após receber alta. Segundo boletim do hospital, Faustão precisava realizar exames pós-transplante para um protocolo de rotina.

"Tem uma série de exames que você vê o funcionamento do coração, vê a parte de rejeição. Eles são habituais neste começo", disse Bacal ao portal Splash. "Uns 50 ou 60% dos pacientes acabam tendo uma reinternação para ajustes. E reavaliação de rejeição. É absolutamente habitual dentro de uma evolução de um transplante complexo como é um transplante de coração."

Na semana passada, o médico disse no Instagram esperar que a recuperação do apresentador sirva de inspiração para quem vá passar por cirurgias do tipo.

"Um privilégio estar junto de vocês nesta jornada. Que a recuperação do querido Fausto inspire os milhares de pacientes que aguardam transplantes no país. Nossa missão só fica mais forte a partir de agora", escreveu o médico nos comentários de uma publicação da página Faustão do Meu Coração. O perfil foi criado para compartilhar relatos de pessoas de doações de órgãos.

Leia Também: Os prazeres secretos que os famosos sentem culpa!