Sthefany Brito ligou para motorista que atropelou Kayky três dias após acidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro contato que o motorista de aplicativo que atropelou Kayky Brito teve com a família do artista foi três dias após o acidente. Diones Coelho afirmou que, após se pronunciar nas redes sociais, Sthefany Brito o procurou. Mas não mantiveram mais contato.

"Eu procurei eles, queria encontrar o Kayky, dar um abraço e falar do amor de Deus para ele porque creio que tudo tem um propósito. Quero encontrar ele, mas depende do tempo e da forma como eles me responderem", disse em entrevista ao programa Fofocalizando (SBT), na tarde desta segunda-feira (2).

O caso vai ser arquivado e ele, inocentado. Foi comprovado que Diones trafegava a 48 km/h, abaixo do permitido para a via, que é de 70 km/h.

"Quando sai do carro [na noite do acidente], eu já chamei os bombeiros. Só depois me falaram que ele era um ator da Globo."

Na última sexta-feira (29), Brito recebeu alta do hospital após 27 dias de internação. Ele, no entanto, permanece no Rio ao lado dos pais, e a esposa voltou para Curitiba, onde o casal mora.

Em um vídeo divulgado pelo Domingo Espetacular, o ator aparece tentando beijar no rosto uma mulher e parece pedir seu número de telefone, mas é impedido diversas vezes por Bruno de Luca na noite do acidente.

Na mesma entrevista, Diones disse que a plataforma para a qual trabalha disponibilizou um carro por 30 dias para ele seguir trabalhando, mas que a família de Kayky "não ofereceu nenhuma assistência."