Bruna Biancardi viraliza ao presentear com uísque familiares que visitam Mavie

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aqueles que vão conhecer Mavie pela primeira vez recebem um presente especial de Bruna Biancardi. A influenciadora mostrou as lembrancinhas que fez em nome da filha recém-nascida que tem com Neymar.

As mulheres recebem uma caixa rosa com uma casa de porcelana e um spray aromatizador para a casa. Já os homens ganham uma garrafa de uísque da marca Jack Daniel's , dois copos para shot e dois charutos de chocolate.

Nas redes sociais, internautas repercutiram as diferenças. "Bem melhor que a casinha de porcelana, mas porque um bebê está distribuindo uísque?", escreveu o perfil de Aline Ramos. "O que fazer com uma casinha de porcelana?", completou, em resposta a um usuário que opinou que as mulheres foram desprestigiadas.

A recém-nascida nasceu em 6 de outubro no hospital São Luiz Star, em São Paulo. A gravidez foi anunciada pelo casal em abril, e a gestação não foi nada tranquila. O atleta traiu Bruna em duas ocasiões, a última na reta final da gravidez.