Datena se afasta do Brasil Urgente mais uma vez para recuperação e retorna na próxima semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Luiz Datena não apresentou o Brasil Urgente (Band) nesta sexta-feira (3) porque precisou se afastar mais uma vez para terminar a recuperação das cirurgias cardíacas que realizou no início do mês. O recado foi dado pelo apresentador no início do programa, que foi comandado por Lucas Martins em seu lugar.

"Acabo de ter alta do hospital Sírio Libanês, onde eu passei por três cirurgias" disse ele, se referindo aos procedimentos do início do mês. "Eu consegui, nesse meio tempo, trabalhar, mas realmente hoje eu não estou totalmente recuperado".

O apresentador disse que voltará na próxima semana ao Brasil Urgente. "Preciso dar um tempinho a mais, a conselho dos médicos, para minha recuperação", completou.

Na última quarta-feira, Datena trocou acusações com o apresentador da Record Luiz Bacci sobre as fortes chuvas em São Paulo, ao acusar o jornalista de mentir sobre as condições.

Leia Também: Matthew Perry é enterrado em cemitério próximo ao estúdio de 'Friends', diz site