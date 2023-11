Sucesso mundial, 'Ilhados com a Sogra' é renovada para a 2ª temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reality show com muita lavação de roupa suja, brigas e chororô ganhou uma segunda temporada. "Ilhados com a Sogra" (Netflix), apresentado por Fernanda Souza, estreou há um mês e terá continuação.

Na atração, seis casais se reúnem em uma ilha deserta inicialmente achando que passariam por provas e disputas em busca de um prêmio. Uma vez no local, as sogras de um dos cônjuges chegam de barco e surpreendem os participantes.

O programa ficou, por duas semanas em outubro, no top 10 de séries em língua não inglesa mais vistas da plataforma.

Começa então a exibição do relacionamento entre genros, noras e sogras. Em entrevista à Folha de S.Paulo para o lançamento da primeira temporada, Fernanda afirma que nunca enfrentou alguma desavença do tipo, mas que foi difícil não se envolver com as histórias.

"Sou uma pessoa emocionada, livre nos meus sentimentos", comenta. "Tenho que apertar o botão, tem uma lágrima rolando e eu estou aqui lendo. Então pude entregar isso, em momentos tinha que ser mais firme e em outros pude agir como espectadora."