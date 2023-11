Matt LeBlanc se despede de Matthew Perry

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Matt Le Blanc, o Joey de "Friends", publicou uma homenagem a Matthew Perry, que viveu Chandler no seriado. Perry morreu em 28 de outubro, aos 54 anos.

"Matthew, é com o coração pesado que digo adeus. O tempo que tivemos juntos está, honestamente, entre os favoritos da minha vida", iniciou no texto publicado no Instagram.

Foi uma honra dividir o palco com você e te chamar de amigo. Vou sempre sorrir quando pensar em você, e nunca vou te esquecer. Nunca. Abra suas asas e voe, meu irmão. Você está finalmente livre. Tanto amor. Acho que você vai ficar com as 20 pratas que me deve. Matt LeBlanc

Uma publicação compartilhada por Matt LeBlanc (@mleblanc)

O QUE SABEMOS DA MORTE?

O ator morreu em Los Angeles às 16h17 (horário local), segundo o documento divulgado pelo site E! Online.

Na certidão, as autoridades disseram que "não havia outras condições significativas que contribuíssem para ele morrer".

Erik Scott, capitão e porta-voz do Corpo de Bombeiros, afirmou que "uma pessoa trouxe a cabeça do homem acima da água e o levou até a borda, então os bombeiros o removeram da água ao chegarem", mas que ele "havia falecido antes da chegada do socorrista".

Testes iniciais indicam que a morte não foi provocada por uma overdose de fentanil ou metanfetamina. As informações foram divulgadas pelo site TMZ.

Perry foi encontrado morto em sua própria casa. Segundo o site TMZ, a suspeita é que o ator tenha se afogado em uma jacuzzi.

Antidepressivos, ansiolíticos e um remédio para doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) foram encontrados na casa onde o ator morreu.

O ator foi declarado morto no local e não foi levado ao hospital, segundo o DailyMail. Os socorristas teriam ido à casa do ator para atender a uma "emergência aquática". Os paramédicos tentaram reanimá-lo no local, mas não conseguiram e o ator foi declarado morto por "aparente afogamento".

Fontes dizem que o ator fez exercícios pela manhã e, ao chegar em casa, pediu algo para seu assistente. Cerca de duas horas depois, ao voltar, o funcionário do ator ligou para as autoridades, por volta das 16h, afirmando que Perry teve uma parada cardíaca.

Ele foi encontrado na banheira de hidromassagem da casa, e drogas não foram encontradas no local, segundo o TMZ. A polícia investiga o caso, indicou o Times. Não foi revelada a causa da morte.

O QUE FALTA ESCLARECER?

Ainda não se sabe a causa da morte. A autópsia realizada no corpo do ator foi inconclusiva. Segundo um porta-voz do Instituto Médico Legal de Los Angeles, ainda se aguarda o resultado dos testes toxicológicos, que podem demorar semanas. A informação é do Deadline.

Os legistas esperam descobrir se alguma substância pode ter contribuído para a morte do Chandler de "Friends".

"Em casos em que a causa da morte não pode ser determinada no momento da autópsia, um posterior certificado será emitido quando os estudos estiverem completos", diz o órgão.