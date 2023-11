Tom Cruise impede que sua agente seja demitida por defender a Palestina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Tom Cruise impediu que sua agente fosse demitida da agência de representação onde trabalha, a CAA. A preocupação aconteceu depois que a agente, Maha Dakhil, postou uma série de comentários em favor da Palestina durante o conflito entre Israel e o Hamas.

As declarações de Dakhil foram postadas em seu Instagram e incluíam a acusação de genocídio sobre as ações de Israel na Faixa de Gaza. "O que parte mais o coração que testemunhar um genocídio? Testemunhar o negacionismo de que um genocídio esteja acontecendo", escreveu a agente.

De acordo com a revista Variety, as publicações despertaram reações negativas na CAA, agência onde Dakhil trabalha, que pouco depois a dispensou do cargo de líder do departamento de cinema. A empresa não a demitiu, porém, por conta de uma intervenção de Cruise.

O ator, segundo a revista, teria comunicado à CAA que apoiava a agente. Ele se reuniu com Dakhil na semana passada, comparecendo em pessoa na agência para deixar claro sua posição sobre o caso.

Além do ator, um grupo de funcionários da companhia ameaçou protestar sobre o caso, reclamando do tratamento da empresa com a agente. Outros membros do quadro, enquanto isso, reclamaram que Dakhil deveria ser demitida por suas ações nas redes sociais.

A situação acontece em um momento em que posicionamentos pró-Palestina são vistos de forma negativa em Hollywood. Nesta terça (21), a atriz Melissa Barreira foi demitida da produção de "Pânico 7" por postar comentários contra Israel na guerra, e a também atriz Susan Sarandon perdeu o contrato com a agência que a representava pela mesma questão.

