Lucas Souza desiste do reality A Fazenda 15

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O peão Lucas Souza desistiu oficialmente de A Fazenda 15 (Record). Na tarde desta quarta-feira (22), o ex-militar teria batido o sino e largado o programa. Após a transmissão ter sido interrompida no PlayPlus, um comunicado foi dado aos peões na televisão da sala, dizendo que ele deixou a disputa. A informação também foi confirmada pela assessoria da Record ao F5.

"O peão Lucas Souza desistiu oficialmente da competição. Por este motivo, ele está fora do jogo, mas a disputa segue normalmente para todos vocês. Arrumem as malas", diz o texto exibido na TV da sala, ao restante dos peões.

As reações foram diversas dentro da casa. Jaquelline Grohalski, que se envolveu com o peão, foi vista chamando o parceiro de jogo e ficou desesperada, chorando por vários minutos. CezarBlack, por sua vez, ficou chocado e sem palavras.

Nos últimos dias, Lucas teve desentendimentos com o ex-BBB, que citou o nome de Jojo Todynho, a ex-mulher do desistente, fazendo com que ele se exaltasse.

O pronunciamento oficial sobre a desistência deve ser dado no programa desta noite.