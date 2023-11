Eric Faria grava testes e deve ser promovido para comentarista após 26 anos na Globo

(FOLHAPRESS) - Considerado o principal repórter de futebol da Globo, o jornalista Eric Faria deverá ser promovido para novas funções na emissora. Na reportagem desde 1998, ele grava testes para ser usado como comentarista em transmissões esportivas em 2024.

Segundo apurou o F5, Faria grava testes desde o início do mês. Ele tem sido elogiado pelos seus chefes, que gostaram de seu desempenho. Mas sua mudança de função ainda não teve o martelo batido totalmente porque depende de algumas aprovações.

Internamente, sua promoção é dada como certa. Se tudo der certo, Eric Faria passará a atuar em programas e transmissões do SporTV e, eventualmente, da Globo na TV aberta, a depender de sua evolução.

A Globo decidiu testar e promover Eric Faria para o comentário por notar que falta jornalistas como comentaristas em suas transmissões, especialmente no Rio de Janeiro. Hoje, são poucos que atuam na capital fluminense.

Eric Faria é visto como um bom nome também pela repercussão que seu nome tem. Eventualmente, a Globo deseja que ele continue a apurar e ajude em furos de reportagem.

Na Globo desde 1997, onde começou como estagiário, Eric Faria foi contratado no mesmo ano pelo seu bom trabalho.

Já em 1998, foi para a reportagem do dia a dia do futebol. Cobriu in loco as Copas do Mundo de 2010, 2014, 2018 e 2022. Também fez os Jogos Olímpicos de 2008 e 2016 na emissora.

Procurada pela reportagem, a Globo diz que "o tempo todo estamos olhando para nossa equipe e avaliando possibilidades de desenvolvimento, novos desafios".

