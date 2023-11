Paula Fernandes viaja a SP e desperta curiosidade de fãs de Taylor Swift

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chegada de Taylor Swift a São Paulo após uma passagem para lá de sinistra pelo Rio de Janeiro anima fãs. Mesmo sob frio e chuva na capital paulista, os swifties, como são chamados os admiradores da americana, se aglomeram em filas para a entrada no Allianz Parque, onde ocorrem os shows.

Na tarde deste sábado (25), quando ocorre a segunda apresentação dela, os fãs tiveram mais um motivo para ficarem curiosos. Paula Fernandes postou uma foto de uma mala com a legenda "partiu SP", ao lado de um coração roxo.

O emoji é um dos símbolos da "The Eras Tour" e, até agora, não houve menção de Taylor a Fernandes. As duas colaboraram juntas na música "Long Live", em 2012, que se tornou sucesso nas rádios na época.

"Vai cantar junto com a Taylor?", questionou o internauta Patrick. "Hoje vai ter encontro das duas", escreveu Augusto Carvalho.

"Se Taylor viu os fãs pedindo e realmente chamou a Paula para cantar 'Long Live', então galera vencemos muito, porque se ela quer mesmo nos agradar é porque planeja voltar", opinou o perfil de Mare.

Em entrevista ao F5, em junho deste ano, Paula adiantou que ficaria feliz com o convite de cantar ao lado da artista. "Eu cantaria com certeza. Amaria esse reencontro. Eu diria a ela que é muito bom vê-la brilhar tanto e que ela é e sempre será bem-vinda em nosso país", afirmou.

