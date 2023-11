Namorada e mãe do quarto filho de Al Pacino diz que não quer se casar com ele

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Noor Alfallah, 29, namorada de Al Pacino, 83, afirmou que não pretende se casar com o ator após dar à luz ao primeiro filho do casal -o quarto herdeiro do ator.

Em entrevista ao site norte-americano TMZ, a modelo disse que ama Al Pacino, mas não acredita no matrimônio.

"Não sou do tipo de casar", afirmou ela.

Em julho eles foram flagrados saindo de um restaurante. Ao TMZ, a assessoria do ator confirmou o nascimento o filho: "Estou confirmando que Al Pacino e Noor Alfallah deram as boas-vindas a um filho, chamado Roman Pacino".

Segundo o site, apesar da justiça ter determinado que o ator pague uma pensão mensal de US$ 30 mil, equivalente a R$ 150 mil, à namorada para contribuir com o sustento da criança, os dois continuam sendo um casal.

O valor da pensão pode aumentar conforme a evolução da renda anual de Al Pacino e pode chegar a US$ 90 mil, equivalente a R$ 440 mil, até o fim de 2023.