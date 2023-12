Pai de Britney Spears tem perna amputada após ter infecção grave, diz TMZ

ARACAJU , SE (FOLHAPRESS) - Jamie Spears, pai de Britney Spears, teve sua perna amputada no último mês de novembro, segundo o site TMZ. Ele contraiu uma grave infecção após problemas de saúde decorrentes da diabetes.

A publicação diz que os médicos não tinham outra alternativa. Sem a amputação, ele perderia a vida. Os médicos avisaram aos familiares mais próximos do ex-empresário o seu estado de saúde.

O TMZ afirma que Jamie Spears "não está bem". O ex-tutor de Britney já teve de lidar com outras doenças, e a situação piorou com as críticas recebidas pelo modo como conduziu a tutela da filha, de meados dos anos 2000 até 2021.

Durante 13 anos, Jamie determinou por completo todos os passos sobre a vida de Britney, desde quem namorava, passando pela carreira e as finanças da dona de hits como "Toxic".

Fontes também contaram ao TMZ sobre uma chance de reconciliação entre Jamie Spears e a filha em meio aos problemas de saúde dele. O site diz que a cantora baixou o tom contra o pai, disse que sentia sua falta e até se ofereceu para enviar dinheiro para ajudá-lo no tratamento.

"Nossas fontes dizem que Britney sente falta de sua família e agora que ela contou a verdade em suas memórias, ela quer se reconectar. Jamie seria a última peça desse quebra-cabeça", concluiu.