Participante do quadro Pequenos Gênios é aprovado em vestibular aos 10 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A clássica foto feita entre alunos do ensino médio com mãos e rosto pintados para celebrar os resultados em vestibulares foi feita por um estudante de 10 anos.

Participante do quadro Pequenos Gênios, no Domingão com Huck, Luan Gabriel Aguiar Gama foi aprovado no vestibular da Universidade do Estado do Amazonas.

Agora, o estudante pode cursar licenciatura em matemática. No programa, ele realizou cálculos longos de matemática sem nenhum tipo de ajuda e foi testado em conhecimentos de geografia.

"Estou me sentindo incrível, amo matemática", escreveu ele em seu perfil no Instagram. Respondendo a seguidores, ele afirmou que pretende ser físico ou engenheiro. "Se eu for físico, vai que eu crio o teorema do Luan. Quem sabe eu passe para o Instituto Militar de Engenharia."

Em outro vídeo, ele celebra a conquista e diz se sentir muito feliz com a conquista, já que é aluno de escola pública. "Eu estudo muito. Quero agradecer a todos os professores de um cursinho particular que eu também fiz em preparação. Deu tudo certo."

O pequeno ainda leu a redação que escreveu, que teve como tema "o que é a democracia?". No texto, ele aborda a crise contemporânea pela qual passa o sistema e afirma que, no Brasil, o que há de riqueza, há de desigualdade.

"Dificilmente o Brasil terá uma democracia robusta, pois precisa ter uma desigualdade baixa. Não é possível viver em um país que diz ser democrático, mas tem uma desigualdade forte. Para ter uma democracia forte, é preciso ter uma desigualdade social baixa."

