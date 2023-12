Bruna Marquezine e outros famosos celebram visita de Beyoncé ao Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença de Beyoncé no Brasil agitou artistas que são fãs da cantora na noite desta quinta-feira (21). A atriz Bruna Marquezine, por exemplo, repostou vários comentários no X (ex-Twitter) sobre a visita surpresa, inclusive uma "sugestão" para que Salvador volte a ser a capital do país.

Beyoncé participou, na cidade baiana, de um evento de pré-estréia do documentário "Renaissance: A Film by Beyoncé". Ela subiu ao palco do Centro de Convenções da capital enrolada em uma bandeira do estado e chegou a mudar a sua localização no Instagram para "Salvador, Bahia, Brazil".

Em vídeos publicados nas redes sociais, Lore Improta não disfarçou a empolgação. "A mulher veio para a minha cidade, com a bandeira da minha Bahia nas mãos. Ela não desgrudou da bandeira da Bahia. Que potência nós somos", disse.

A influenciadora recebeu a informação sobre a chegada da artista americana por volta das 19h30, mas demorou para acreditar. O cantor Léo Santana, marido de Lore, também duvidou. Disse que só acreditaria quando pudesse ver Beyoncé, o que de fato aconteceu.

Misteriosa no início da noite, Ludmilla, que começou a carreira como MC Beyoncé, publicou uma foto da famosa chegada a Salvador, passando pelo bambuzal que marca a passagem de quem desembarca no aeroporto local. A cantora foi vista por fãs no Centro de Convenções da cidade.

Já na madrugada, Ludmilla postou um vídeo no Instagram em que comemora e afirma que viveu o dia mais feliz de sua vida. "MC Beyonce, sempre foi por você, obrigada por não ter desistido", escreveu.

"Quem tem jato tem tudo", comentou a apresentadora Astrid Fontenelle sobre a rápida passagem de Beyoncé pela Bahia. "Veio de NY para dizer que ama a gente".

A jornalista Maíra Azevedo, a Tia Má, também comemorou o fato de a cantora ter usado a bandeira da Bahia como um manto. "Desculpem os gritos, eu fiquei louca", afirmou.

Nanda Costa transmitiu parte do evento no Centro de Convenções, no meio de uma gritaria de fãs, música e fogos de artifício. "Ela veio", anunciou a atriz.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, comemorou a trilha sonora que precedeu a entrada da estrela no palco: "Faraó", de Luciano Gomes, na interpretação da própria Margareth. "Caramba", disse a ministra. "Que coisa mais maravilhosa. De uma hora para outra chega na Bahia essa artista, engrandecendo cada vez mais a nossa cultura".

"Obrigado por escolher nossa cidade, entre tantas outras pelo mundo, para o lançamento do filme. Aqui você é sempre bem-vinda e 2024 é logo ali", escreveu o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).