Globo começa gravações da novela 'Família é Tudo', em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começou em São Paulo a gravação de "Família é Tudo", trama das 19h na Globo que vai substituir "Fuzuê". A história é escrita por Daniel Ortiz com direção artística de Fred Mayrink. A previsão de estreia é para março de 2024.

A emissora divulgou a foto de uma parte do elenco, formado por Thiago Martins, Ramile, Nathalia Dill, Isacque Lopes e Juliana Paiva. Eles interpretam os netos da personagem de Arlete Salles, que sonha em reuni-los após anos separados.

As locações foram o Museu do Ipiranga e a avenida Brigadeiro Faria Lima. É a partir do desaparecimento da avó e do atestado de óbito dela que eles terão que cumprir com algumas obrigações antes de poderem ter acesso à herança.

View this post on Instagram A post shared by TV Globo (@tvglobo)

A trama também tem nomes como Rafa Kalimann, Renato Góes, Grace Gianoukas, Alexandra Richter, Jayme Periard, Lucy Ramos, Jayme Matarazzo, Cris Vianna, Rafa Kalimann, Thaila Ayala, Ana Hikari, Alanzinho, Caio Vegatti, Aisha Moura, Caio Giovani, Paulo Tiefenthaler, Antonio Christóforo e Sophia Rosa.