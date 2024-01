Ana Castela e Gustavo Mioto se separam novamente após quase 3 meses

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Castela e Gustavo Mioto não estão mais juntos. O casal anunciou a separação quase três meses após reatarem o namoro.

A cantora se pronunciou e disse que não houve "nada de ruim" para o término. "Oi, galera. Em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento", escreveu a boiadeira.

"O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo o que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento"

Mioto também falou sobre o fim do relacionamento. "Não sou muito de redes sociais, mas hoje vim aqui pra contar que eu e a Ana não estamos mais juntos. Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente. Ana merece felicidade e tudo o que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre."

O casal já havia terminado o namoro em setembro, reatando no mês seguinte. Eles assumiram que estavam juntos em junho do ano passado, no Dia dos Namorados, após se relacionarem por cerca de sete meses.