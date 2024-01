Suzane von Richthofen dá à luz o primeiro filho aos 40 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Condenada por mandar matar os próprios pais em 2002, Suzane von Richthofen agora é mãe. Ela deu à luz seu primeiro filho em uma maternidade de Atibaia, interior de São Paulo.

De acordo com o jornal O Globo, o bebê nasceu na madrugada da última sexta-feira (26). O pai da criança é o médico Felipe Muniz, companheiro de Suzane desde março de 2023.

Suzane cumpre 39 anos de prisão pela morte dos pais e está em regime aberto desde janeiro do ano passado.

Por coincidência, o bebê de Suzane nasceu no mesmo dia do ex-namorado dela, Daniel Cravinhos, também condenado a 39 anos pelo homicídio. Daniel, que completou 43 anos na sexta-feira (26), cumpre pena em regime aberto.

Em setembro do ano passado, a ex-mulher de Felipe Muniz, com quem o médico tem três filhas, foi ao "Encontro" (Globo) falar sobre sua aflição ao saber que as filhas estavam morando com Suzane.

"É um desespero muito grande saber que minhas filhas estão tendo contato com essa mulher. As referências que eu tenho são as piores possíveis", afirmou a mãe das enteadas de Suzane, no programa global. O pai, Felipe Muniz, tem a guarda de duas das crianças.

Crime e fama

Suzane teve sua história retratada no cinema na trilogia "A Menina que Matou os Pais", protagonizada por Carla Diaz.

Aos 18 anos, Suzane, uma então estudante de direito e moradora da zona sul de São Paulo, premeditou o assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen. Seu então namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian Cravinhos, executaram o duplo homicídio. Atualmente, Suzane trabalha com artesanato e vende seus produtos nas redes sociais.

Leia Também: Polícia prende mulher que fingia ser passageira e roubava motoristas de app