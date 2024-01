Influenciadora Karine Carrijo lamenta morte do primeiro filho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora Karine Carrijo, 28, que estava grávida de 40 semanas, anunciou a morte do bebê. Ele se chamaria Levi. Karine não revelou se chegou a dar à luz e/ou o que ocasionou a morte de Levi.

A influenciadora é casada com Thiago Lima. Os dois anunciaram a gravidez em setembro, cerca de um mês antes do casamento. "Deus plantou uma sementinha dentro de nós, que vai florescer e encher nossos dias de cor e amor. Deus tem pressa em construir famílias. Faltam apenas 26 dias para o nosso grande dia, e nosso maior presente foi você, meu. O amor das nossas vidas chegará daqui a nove meses. Eu não sabia que precisava de você até ouvir o seu coraçãozinho batendo pela primeira vez dentro de mim", dizia a publicação no Instagram.

Além de influenciadora, Karine é autora do livro "Mulherão da Porra". Ela acumula mais de 500 mil seguidores no Instagram.