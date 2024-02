Após veto em documentário de Xuxa, Sorvetão pode ficar de fora de projeto com paquitas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser vetada do documentário de Xuxa no Globoplay, a ex-paquita Andréa Sorvetão não tem participação garantida no novo projeto da plataforma sobre a trajetória das paquitas.

Idealizadora do projeto, Tatiana Maranhão, que também é assessora de Xuxa e auxilia a ex-paquita Ana Paula Guimarães na direção e idealização do documentário "Pra Sempre tão Bom: Paquitas", afirma ao F5 que "todas as meninas de todas as gerações foram convidadas. Nunca pensamos em fazer diferente disso".

Sobre se Sorvetão deu algum sinal positivo ou negativo ao convite, Tatiana não quis confirmar ou desmentir, mas diz que as gravações começaram faz pouco tempo e que depoimentos estão sendo colhidos. Ela reforça: "Todas foram convidadas. Só não vai participar quem não quiser".

Procurada, Sorvetão não respondeu se recebeu algum convite e se aceitaria voltar a ter contato com as ex-companheiras de atração.

Já a ex-paquita Ana Paula Almeida, a Pituxita, preferiu não dar opinião sobre o assunto. Perguntada se o clima ficaria pesado caso Sorvetão participasse, respondeu apenas que "isso é muito particular".

O clima entre Andréa e as demais paquitas não é dos melhores. Há um ano, surgiu a informação de que ela teria sido expulsa de um grupo no WhatsApp só com as ex-dançarinas de Xuxa. A revelação foi feita num podcast pela ex-paquita Lana Rhodes.

"Temos um grupo de paquitas, formado por todas as meninas que passaram pelo programa, e recentemente nós tiramos uma integrante. Não a queríamos mais lá porque não dava para você ter diálogo com uma pessoa que não tem diálogo. Nós tiramos Andréa Sorvetão", disse ela ao Barba Cast.

A declaração causou a revolta de Conrado, marido de Andréa, que afirmou que os advogados deles iriam tomar as medidas cabíveis, pois tudo seria uma invenção. Ele defendia que a mulher havia saído do grupo por conta própria.

No ano passado, Andréa Sorvetão também disse que havia perdoado Xuxa Meneghel após ser a única ex-paquita totalmente excluída do documentário da Rainha dos Baixinhos no Globoplay. A influenciadora reconheceu ter ficado bem chateada com a apresentadora, mas disse que não guardava mágoas do episódio. "Se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Não guardo mágoas. Passou", disse em entrevista ao SBT.

Sorvetão e Xuxa romperam após a divulgação de um vídeo da ex-paquita com o cantor Conrado, pedindo trabalho por serem "um casal hétero, cristão e tradicional", em 2021.

No ano seguinte, as duas se afastaram ainda mais por causa de divergências políticas, o mesmo motivo do afastamento com as outras assistentes de palco. Sorvetão era apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto a apresentadora era uma das principais opositoras dele.

