'Não dá tempo de beijar na boca, é difícil', diz Sabrina Sato

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sabrina Sato alvoroçou uma parte de um camarote no Sambódromo do Anhembi, zona norte de São Paulo. A apresentadora compareceu na primeira noite de desfiles, na madrugada deste sábado (10).

Entre jornalistas, que esperavam por cinco minutinhos com a apresentadora, o empurra-empurra foi geral. "Gente, que loucura", exclamou ela.

Este é o primeiro Carnaval em que Sabrina passa solteira, após o fim do casamento de sete anos com Duda Nagle. A união chegou ao fim em março de 2023.

"Eu trabalho, mas me divirto", diz ela ao ser questionada como faz para paquerar em meio a tantos compromissos.

"Beijar na boca? Acho que é difícil, não dá tempo", afirma, aos risos. "Nicolas [Prattes]? Não sei se veio para cá, ele trabalha muito. Não sobra tempo."

Nas últimas semanas, circularam rumores sobre um possível envolvimento entre os dois. "Esse é o meu primeiro Carnaval solteira", desconversa ela.

Sabrina desfila durante a noite pela Gaviões da Fiel. E, na segunda-feira (12), ela sai pela Unidos de Vila Isabel como rainha de bateria, no Rio de Janeiro.

Com a agenda cheia entre gravações e eventos, ela atribui a boa saúde à sua ascendência japonesa.

"Nunca fui num enterro de uma japonesa", conta. Mas logo emenda: "é brincadeira, não podemos brincar com isso. Mas a mulher japonesa dura bastante. Vocês vão ter que me aguentar desfilando até os 100 anos."

Leia Também: Show de Ludmilla agita o segundo dia de Carnaval no Recife