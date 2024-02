Perfis de Marina Ruy Barbosa e outros artistas são hackeados nas redes sociais

CRISTINA CAMARGO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os perfis de artistas como Marina Ruy Barbosa, Luisa Sonza, Preta Gil, Gleici Damasceno, Xamã e Pequena Lo foram hackeados no X (ex-Twitter) e Instagram na noite desta sexta (9).

O hacker publicou uma foto do ator pornô Clóvis Basílio dos Santos, o Kid Bengala, e frases curtas. Rapidamente as contas nas redes sociais foram retomadas pelos famosos.

O perfil do clube Cruzeiro também foi hackeado depois da vitória do time, por 3 a 0, contra o Patrocinense, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. A CNN Brasil também teve seu perfil no Instagram invadido pelo hacker.

Marina Ruy Barbosa descobriu que foi hackeada no X (ex-Twitter) e no Instagram ao voltar de uma gravação. "Conseguiram entrar na minha conta, não sei como", disse.

Apesar da invasão, ela continuou logada e apagou as postagens do hacker. "Estou tentando entender", afirmou. "Não sei o que o hacker queria nem como conseguiu entrar na minha conta".

A atriz pediu para o invasor deixá-la em paz, dizendo que está na reta final de gravações e quer aproveitar o Carnaval. "Me deixa curtir em paz".

Marina também informou que não tem nudes em suas mensagens diretas nas redes sociais.

Gleice Damasceno, campeã do BBB 18, disse que sua equipe conseguiu recuperar rapidamente o perfil no Instagram. Ela recebeu dezenas de mensagens avisando sobre a invasão e tranquilizou os fãs. "Já está tudo bem".

Leia Também: 'Não dá tempo de beijar na boca, é difícil', diz Sabrina Sato