Martin Scorsese recebe Urso de Ouro honorário em Berlim

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Martin Scorsese foi homenageado nesta terça-feira (20) pelo Festival de Berlim, um dos mais importantes eventos do calendário cinematográfico, e recebeu um Urso de Ouro honorário das mãos do diretor alemão Wim Wenders.

Ao ser anunciado, o diretor do recente "Assassinos da Lua das Flores" foi ovacionado pelo público, que repetia seu nome em gritos.

"Dirigido por Martin Scorsese. Há meio século esta frase é uma marca registrada. Meio século de uma jornada cinematográfica extraordinária", disse Wenders, que lembrou quando os dois cineastas se conheceram, em 1978, após uma edição do Festival de Telluride.

"Quanto aos meus filmes, eu não sei o que posso dizer sobre 50 ou 60 anos de trabalho. Eu não posso dizer algo sem mencionar o lugar onde os filmes são celebrados, os festivais. Eu realmente me sinto abençoado de ter feito parte desta conversa por quase toda a vida. Não posso falar sobre meu trabalho, mas talvez Wim possa", disse Scorsese, aos 81 anos, enfim no palco.

O americano já teve filmes exibidos em diferentes edições da Berlinale, como "Touro Indomável", "Cabo do Medo", "Gangues de Nova York" e "Ilha do Medo". "The Rolling Stones - Shine a Light", documentário sobre o grupo britânico, abriu o festival em 2008.

Scorsese também foi lembrado pela The Film Foundation, que fundou e administra, responsável por buscar, restaurar e disponibilizar filmes antigos.

