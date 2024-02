Morre Óscar Alan Vázquez, o rapper mexicano Majestic, após se afogar aos 22 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu aos 22 anos o rapper mexicano Óscar Alan Vázquez, conhecido como Majestic. O artista se afogou na praia La Entrega, em Oaxaca, onde passava férias com amigos, no último domingo, dia 18. A morte foi confirmada pelo músico e comediante Franco Escamilla, de quem era próximo.

O rapper estava nadando, quando as ondas fortes do mar o impediram de sair da água. Pessoas que estavam presentes na praia perceberam o que estava acontecendo e pediram ajuda a salva-vidas, que tentaram reanimá-lo, sem sucesso.

Apesar da baixa projeção internacional, Majestic era uma das promessas do rap no México, em especial depois de ser vice-campeão do Red Bull México, competição musical importante por descobrir novos talentos e que também tem versões no Brasil.

Especializado no freestyle, Majestic havia participado de outros eventos importantes deste universo, como BDM Querétaro, Shaolin Internacional e Valhalla.