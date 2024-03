Lucas Buda, Isabelle e Yasmin Brunet estão no 12º Paredão do BBB 24

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O 12º Paredão do BBB 24 (Globo) está formado entre: Lucas Buda, Isabelle e Yasmin Brunet.

Lucas Buda, vencedor da Prova do Anjo, imunizou Leidy Elin. No entanto, o brother não ganhou a imunidade, já que tirou como consequência da Prova do Líder um lugar direto no Paredão.

"Admiro a luta, a personalidade, a força. Sempre lutou pela vida.", disse Buda sobre Leidy.

O brother também arrematou o Poder Curinga da semana, chamado Poder Absurdo. Ele pôde salvar uma das sisters que estavam na mira da líder Beatriz, e escolheu Pitel.

"Uma pessoa que eu admiro muito, a gente troca muito aqui no jogo, sei que luta muito, tanto no jogo quanto na vida.", finalizou.

Indicação do Líder

Beatriz, a Líder indicou Yasmin Brunet para a berlinda. A vendedora explicou sua indicação afirmando que a decisão foi feita após aos últimos posicionamentos da sister na casa. "Eu não esperava isso dela porque a gente era próxima."

Quem votou em quem no Confessionário

Bin Laden votou em Matteus

Yasmin Brunet votou em Matteus

Davi votou em MC Bin Laden

Fernanda votou em Matteus

Lady Elin votou em Davi

Alane votou em MC Bin Laden

Giovanna Pitel votou em Matteus

Giovanna votou em Matteus

Isabelle votou em MC Bin Laden

Matteus votou em MC Bin Laden

Raquelle votou em Matteus

Lucas Buda votou em Alane.

Contragolpe do alvo salvo

Como foi salva do Paredão por Lucas Buda, Pitel também teve o poder de puxar alguém para o Paredão. Com isso, ela puxou Isabelle.

Por fim, Matteus participou do bate e volta, venceu e conseguiu se livrar do paredão deste domingo.

Leia Também: Boninho é detonado por defender Davi no 'BBB 24': "Deveria ser imparcial"