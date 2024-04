Marina Ruy Barbosa explica porque não raspou cabelo em 'Amor à Vida'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marina Ruy Barbosa foi chamada de volta para comentar a polêmica com Walcyr Carrasco em 2012. A atriz explicou por que não raspou o cabelo ao interpretar uma personagem que sofria de câncer em "Amor à Vida". Ao contrário de suposições da época, que diziam que teria se recusado a ficar careca, ela disse que a decisão foi tomada em conjunto com o autor da novela.

O assunto veio à tona após a Bella Campos afirmar que só rasparia a cabeça por R$ 5 milhões, o que levantou comentários sobre seu trabalho como atriz. Alguns internautas, então, relembraram o caso de Marina. "Se passarem pano para Bella, têm que passar para Marina", escreveu um usuário no Instagram.

Em resposta ao comentário, a atriz explicou: "Não foi bem assim. Na época que fui chamada, foi me dito que a personagem seria uma das protagonistas e que faríamos uma grande ação social sobre o câncer da Nicole (minha personagem)".

Marina disse que mudanças no roteiro alteraram a ideia inicial: "Como novela é obra aberta, tudo pode mudar. E mudou. O autor acabou dando prioridade para outras histórias, não faríamos a ação social e logo depois teria uma passagem de tempo e eu apareceria de peruca".

A decisão final teria sido feita com a equipe da novela, escrita por Walcyr: "Diante das mudanças, conversei com a direção da Globo na época e juntos vimos que não fazia sentido raspar diante da realidade que vinha sendo apresentada. Acredito que cada caso é um caso, tudo depende do texto, do personagem e da história de cada um".