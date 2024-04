Eliezer explica retirada da harmonização facial

SÃO PAU, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Eliezer revelou por meio das redes sociais que teve uma distorção de imagem e por isso resolveu desfazer a última harmonização facial que fez. Ele mostrou detalhes e explicou os motivos para isso nos stories.

Segundo ele, de novembro de 2023 para cá, foi vendo que o resultado não estava do jeito que ele queria. Quem o alertou foi a própria mulher, Viih Tube, após uma fotografia dele viralizar.

"Comecei a tirar no final do ano passado, comecei a reverter o processo do ácido, da mandíbula, do queixo, então meu rosto voltou a ter a anatomia normal. O que aconteceu comigo foi uma grande distorção de imagem", começou.

"Ano passado eu tirei toda a barba e fiquei com o rosto liso, foi aí que vi o formato do meu rosto. Todas as vezes que preenchi foi por baixo da barba. Naquela semana, eu fui a um evento com a Viih, a foto viralizou, e eu tinha certeza que aquela foto estava editada", emendou.

Foi só depois que o fotógrafo enviou a ele a imagem original que Eliezer percebeu que, de fato, o rosto dele estava distorcido naturalmente.

"Caí na real. A Viih questionou se eu preenchi porque queria ou se eu queria que as pessoas parassem de me chamar de feio. Todas as outras vezes, eu fiz realmente para parar de ser chamado de feio", contou.

Além disso, Eliezer também afirmou que ganhava dinheiro toda vez que fazia algum procedimento estético.

Além das harmonizações, Eliezer mexeu no nariz e fez uma lipo e uma ginecomastia, que é a redução dos peitos.

Leia Também: Viih Tube planeja 'festival' de três dias em resort para primeiro aniversário da filha